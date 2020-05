Paure in gravidanza

Una domanda di: Valentina

Fra circa 2 mesi dovrò effettuare un’ecografia addome al fegato, e all’ epoca sarò a 36 settimane di gravidanza. Durante l’eco so che dovrò stare sdraiata in posizione supina per almeno 20 minuti. So che in gravidanza è sconsigliato stare in posizione supina, negli ultimi mesi specialmente , perché viene compressa la vena cava e arriva meno ossigeno al bimbo. Effettivamente già ora se sto supina (ad esempio quando devo fare le eco per la gravidanza) dopo qualche minuto vado un po’ in affanno. Mi chiedevo quindi se effettuare questa ecografia potesse essere pericoloso per il feto e arrecare qualche danno per mancanza di ossigeno, e se magari ho già arrecato danni al feto stando in questa posizione a volte ( ad esempio ieri durante l ecografia durata 20 minuti sono dovuta stare supina e avevo il fiatone). Preciso che di notte invece dormo sempre sui fianchi. Grazie.





Elisa Valmori Elisa Valmori

Gentile signora mamma, ho notato che lei è l’autrice di numerosi quesiti e anche se mi ritengo fortunata ad essere coinvolta per dipanare tanti dubbi, ammetto che inizio a farmi qualche domanda su un suo possibile tratto ansioso. Se ben ricordo, lei è alla sua seconda gravidanza ed è un’operatrice sanitaria. Capisco bene che avere delle conoscenze mediche può esporci a più preoccupazioni rispetto a chi non ne dispone (beata ignoranza dice il detto!) ma è anche vero che lei è già diventata mamma e quindi in una seconda gravidanza è singolare che lei abbia ancora bisogno di essere rassicurata su così tanti argomenti. La sua ultima domanda, in particolare, è simile alla precedente che aveva a tema l’impiego della mascherina in sala parto.

Questa paura dell’insufficiente apporto di ossigeno del suo bimbo è dettata a mio avviso da una fame d’aria in primo luogo sua, che prescinde cioè da fattori esterni.

Il fatto di stare supina in effetti può scatenare nelle mamme in gravidanza un fastidio, un malessere pronunciato che si attenua non appena ci si gira sul fianco (non a caso, quella sul fianco è la sua posizione preferita nel sonno).

La buona notizia è che prima di poter arrecare danni al bambino, la Natura fa sì che sentiamo dolore o malessere noi mamme e cerchiamo di attivarci per porre rimedio. Vale sempre la stessa regola: il bimbo sta bene se sta bene la mamma.

Ritengo comunque da escludere che lei possa aver arrecato dei danni al suo bimbo semplicemente stando supina durante l’ecografia ostetrica…per fortuna i feti hanno molte più risorse di quanto crediamo!

Detto questo, dato che l’ecografia è un esame molto “flessibile”, se lei avverte questi sintomi spiacevoli durante la procedura, è possibile chiedere di girarsi sul fianco e anche in questa posizione un bravo operatore dovrebbe essere in grado di completare l’indagine.

Spero di averla rincuorata, altrimenti le segnalo che sono attivi dei numeri utili per il sostegno psicologico alle mamme durante questa emergenza sanitaria che di certo non aiuta a vivere serenamente la dolce attesa.



