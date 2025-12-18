Pavor notturni a 13 anni: che fare?

Una domanda di: Alessandra

A mia figlia si è riacceso il pavor notturno a 13 anni. A 7 anni era andato via. Non è frequente, ma intervallato da notti di sonnambulismo e agitazione notturna. Il pediatra ci ha consegnato la melatonina da prendere la sera. Ma vorremmo essere più precisi sulle dosi perché abbia un po' di efficacia. O se ha altri consigli da darci per il pavor. Per lei è veramente invasivo emotivamente. Grazie mille.



