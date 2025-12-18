Pavor notturni a 13 anni: che fare?

Una domanda di: Alessandra
A mia figlia si è riacceso il pavor notturno a 13 anni. A 7 anni era andato via. Non è frequente, ma intervallato da notti di sonnambulismo e agitazione notturna. Il pediatra ci ha consegnato la melatonina da prendere la sera. Ma vorremmo essere più precisi sulle dosi perché abbia un po' di efficacia. O se ha altri consigli da darci per il pavor. Per lei è veramente invasivo emotivamente. Grazie mille.
Leo Venturelli
Cara mamma,
in adolescenza problemi di stress o di alimentazione incongrua possono riaccendere episodi di pavor o, comunque, indurre un sonno disturbato. La melatonina serve più per favorire il sonno che non per evitare il pavor. Fate attenzione anche a far evitare alla ragazza schermi serali a luce blu, che inibiscono l'effetto della melatonina. Per quest'ultima la dose consigliata è circa 2 mg la sera. Dosi maggiori, fino a 5 mg, possono essere proposte, ma richiedono di essere decise e suggerite da un medico che segua la situazione.
Contro il pavor, se si manifesta sempre a un orario prestabilito e a distanza dell'addormentamento (in genere 1 ora e mezzo, 2 ore dopo il primo sonno), potrebbe essere utile provare a ricorrere a risvegli programmati da parte di un genitore. Si tratta di scuotere con estrema dolcezza la ragazza circa 15 minuti prima dell'attacco di pavor. In questo modo si interrompe il ciclo del sonno disturbato, da cui dipende il pavor. Con cordialità.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
