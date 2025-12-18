Pavor notturni a 13 anni: che fare?

Dottor Leo Venturelli A cura di Leo Venturelli - Dottore specialista in Pediatria Pubblicato il 18/12/2025 Aggiornato il 18/12/2025

Una strategia che può funzionare per impedire la comparsa dei pavor è rappresentata dai risvegli programmati.

Una domanda di: Alessandra
A mia figlia si è riacceso il pavor notturno a 13 anni. A 7 anni era andato via. Non è frequente, ma intervallato da notti di sonnambulismo e agitazione notturna. Il pediatra ci ha consegnato la melatonina da prendere la sera. Ma vorremmo essere più precisi sulle dosi perché abbia un po' di efficacia. O se ha altri consigli da darci per il pavor. Per lei è veramente invasivo emotivamente. Grazie mille.

Leo Venturelli
Leo Venturelli

Cara mamma,
in adolescenza problemi di stress o di alimentazione incongrua possono riaccendere episodi di pavor o, comunque, indurre un sonno disturbato. La melatonina serve più per favorire il sonno che non per evitare il pavor. Fate attenzione anche a far evitare alla ragazza schermi serali a luce blu, che inibiscono l'effetto della melatonina. Per quest'ultima la dose consigliata è circa 2 mg la sera. Dosi maggiori, fino a 5 mg, possono essere proposte, ma richiedono di essere decise e suggerite da un medico che segua la situazione.
Contro il pavor, se si manifesta sempre a un orario prestabilito e a distanza dell'addormentamento (in genere 1 ora e mezzo, 2 ore dopo il primo sonno), potrebbe essere utile provare a ricorrere a risvegli programmati da parte di un genitore. Si tratta di scuotere con estrema dolcezza la ragazza circa 15 minuti prima dell'attacco di pavor. In questo modo si interrompe il ciclo del sonno disturbato, da cui dipende il pavor. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Le domande della settimana

Nausea fortissima che si protrae oltre il 1° trimestre: che fare?

18/12/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Floriana Carbone

Se la nausea si protrae oltre il primo trimestre, interferendo pesantemente sulla qualità della vita, diventa opportuno valutare opzioni terapeutiche che abbiano una maggiore efficacia rispetto ai tradizionali rimedi naturali.   »

Salmone scaduto: dopo quanto possono comparire i sintomi di un’intossicazione?

17/12/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Fabrizio Pregliasco

Il lasso di tempo che intercorre tra l'assunzione di un cibo contaminato e l'eventuale comparsa di sintomi da intossicazione dipende dal tipo di agente infettivo coinvolto.   »

Camera gestazionale più piccola dell’atteso: proseguirà la gravidanza?

15/12/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Augusto Enrico Semprini

Bisogna sempre attendere l'8^ settimana prima di pronunciarsi rispetto al destino di una gravidanza e anche qui con un margine di errore dell'1% sull'esito favorevole dello sviluppo embrio-fetale. L'aspetto importante è che questo processo di selezione sia rispettato e compreso dalla donna.   »

Gravidanza e poca tolleranza nei confronti dell’integrazione di magnesio

15/12/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

La scarsa tolleranza al magnesio potrebbe essere dovuta al fatto che non è ciò di cui si è carenti perché l'organismo, se ha bisogno di qualcosa, di solito ne fa tesoro.  »

Tampone vaginale: può essere pericoloso in gravidanza?

15/12/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Nel caso in cui ci sia il sospetto di una vaginite, anche inn gravidanza è opportuno effettuare il tampone vaginale che da un lato non espone a rischi dall'altro permette di individuare l'origine dei sintomi.   »

Come togliere la poppata notturna a un bimbo di un anno?

12/12/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

Per indurre il bambino a rinunciare a bere il latte durante la notte può essere una buona strategia sostituirlo gradualmente con l'acqua.  »

Fai la tua domanda agli specialisti
 