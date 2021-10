PCOS e integratore a base di insositolo, acido folico e manganese

far andare via una forma di acne molto violenta che mi era comparsa sul viso



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, a giudicare da quanto scrive mi sembra che questo integratore sia stato efficace nel suo caso specifico.

La sindrome dell’ovaio policistico si caratterizza proprio per cicli irregolari ed eccesso di ormoni androgeni con conseguenti acne e irsutismo.

Integratori come il Dikirogen possono essere utili proprio per ripristinare l’equilibrio a livello ovarico e di conseguenza anche negli altri organi bersaglio degli ormoni ovarici.

Il fatto che lei sia solita osservare il muco cervicale mi sembra un’ottima abitudine e mi sento di consigliarle di approfondire l’insegnamento di un metodo naturale (sintotermico o metodo dell’ovulazione Billings) con un’insegnante appositamente formata.

L’insegnamento dei metodi ultimamente viene effettuato anche online e solitamente è gratuito, a mio avviso è proprio utile conoscere questo strumento che è utile sia per ricercare che per rinviare la gravidanza: dipende dall’utilizzo che ne vuole fare la coppia!

Se ci si abitua a registrare quotidianamente, monitorando i segnali della fertilità, si potrà essere più precisi nel cogliere gli effetti degli ormoni ovarici in azione e si potrà quindi capire se l’integratore stia perdendo la sua efficacia e vada quindi sostituito oppure, in una prospettiva ancora più ottimista, se sia diventato superfluo grazie a nuove abitudini ad esempio nella dieta o nell’attività sportiva.

A questo proposito, potrebbe essere interessante farsi aiutare da una nutrizionista a correggere l’alimentazione in modo da potere in futuro fare a meno di un integratore che certamente è ottimo ma comporta comunque un investimento non da poco.

Spero di esserle stata di aiuto, resto a disposizione se desidera, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto