PCOS, tiroidite di Hashimoto, insulino-resistenza e ricerca di una gravidanza

Una domanda di: Vale

Ho 28 aa, da 3 anni soffro di PCOS (sindrome dell’ovaio policistico), diagnostica mediante ecografia durante la quale è stata individuata la presenza di plurimi follicoli, insulino-resistenza e tiroidite di Hashimoto. Assumo da 1 anno metformina 1g, da 3 mesi inofolic combi hp e sophy integratore e da 1 mese acido folico e levotiroxina 25 mcg, per valori di t4 ai limiti inferiori. Ho avuto da sempre cicli irregolari (da 35 a 45 giorni). Da un mese per monitorare la mia ovulazione ho iniziato a misurare la mia temperatura basale, (ho provato a fare anche test di ovulazione risultati sempre negativi). Volevo chiedere come le sembra il grafico? Che aggiustamenti in tal caso consiglia? La ringrazio.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

lei ha problemi documentati che interferiscono sull’ovulazione e, quindi, prima di pensare alla rilevazione della temperatura basale (metodo ormai

obsoleto) e anche a rilevare l’ovulazione con gli stick direi che occorre intervenire su questi, come mi pare lei stia già facendo. Fino a quando non

riesce a ripristinare la corretta attività ovarica, continuerà infatti a ovulare male (o a non ovulare affatto). Non mi riferisce se sta contrastando

il sovrappeso anche attraverso un’alimentazione controllata, ma io mi auguro che sia così perché a 28 anni essere già alle prese con un’insulina

resistenza richiede provvedimenti seri anche in relazione alla dieta. Se mai rimanesse incinta, per lei sarebbe infatti altissimo il rischio di

sviluppare il temibile diabete gestazionale. Direi dunque, di lasciar perdere la rilevazione della temperatura, ma di avere grande cura della sua salute:

la cosa migliore da fare, infatti, quando si desidera un figlio è agire per quanto è in proprio potere per affrontare la gravidanza in una condizione

fisica ottimale. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto