Peduncoli sul viso di un piccolissimo: che fare?

Una domanda di: Filomena

Buongiorno doc, il mio bimbo è nato con un peduncolo al viso quasi vicino la bocca e uno piccolissimo all’orecchio. Come dovrei procedere? Ha fatto due mesi il 10 febbraio 2023.



Gentile signora, i peduncoli del suo bambino sono residui embrionali, si sono cioè formati nelle prime settimane successive al concepimento, quando inizia lo sviluppo dell’embrione. Originano dallo stesso tessuto da cui si formano le cartilagini e possono essere definiti un esubero di cute e cartilagine. A volte sono associati a malformazioni cranio-facciali, in particolare che coinvolgono l’orecchio, ma non è questo il caso di suo figlio visto che non accenna ad altro oltre ai peduncoli. Dal punto di vista della salute, i peduncoli non comportano alcuna conseguenza, mentre la loro presenza può essere un problema dal punto di vista estetico, ma questo potrebbe cominciare ad avere un peso quando il bambino inizia a frequentare la scuola materna o, più avanti, la primaria. Potrebbe infatti esporlo a ricevere commenti poco piacevoli da parte dei coetanei o, peggio, a esserne deriso. Per questa ragione può essere opportuno effettuare l’intervento di rimozione che deve essere effettuato da un chirurgo maxillo-facciale. Non occorre comunque pensarci ora: in genere è consigliabile attendere che il bambino abbia almeno un anno, ma se si vuole si può anche intervenire più avanti, tra i tre e i sei anni. L’intervento lascia una piccola cicatrice, destinata a rimanere visibile nel tempo. I peduncoli possono essere rimossi in anestesia generale oppure in sedoanalgesia, a seconda dell’età del bambino. Per quanto riguarda la durata dell’intervento non si può indicare in assoluto: tutto dipende da quanti sono. Abitualmente si asportano tutti i peduncoli presenti durante la stessa seduta operatoria. Con cordialità.

