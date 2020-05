Peggioramento della vista durante l’allattamento

Una domanda di: Daniela

Buon giorno dottore, da un po’ di mesi a questa parte ho notato un peggioramento importante della vista.

Le scrivo per chiederle se fare una visita oculistica durante l’allattamento può avere senso oppure se conviene aspettare.

Le allego l’ultimo controllo.

Grazie in anticipo.

Saluti.





Luca Rossetti Luca Rossetti

Buon giorno,

l’allattamento può comportare delle variazioni del visus; in questo senso effettuare una visita ad allattamento terminato può avere senso ed in molti casi è preferibile.

Ci sono però delle situazioni in cui il problema si manifesta durante l’allattamento, ma non è correlabile a questo; ovvero l’associazione è solo temporale e non causale.

In questi casi, che potrebbero essere dovuti anche a patologie serie, è bene farsi vedere senza aspettare, soprattutto se il calo della vista è importante.

Spero di avere riposto al suo quesito. Non esiti a ricontattarmi, se c’è bisogno. Cordialmente.

