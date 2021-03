Peli del pube bianchi: che fare?

Una domanda di: Mario

Mi sono comparsi da circa 5 anni dei peli pubici bianchi, tra i tanti che

sono castano-biondi .Non fanno un bell’effetto,come posso farli tornare del

loro colore naturale? Forse con qualche integratore dietetico o con qualche

tipo di crema che ne reintegri il colore?



Gianni Bona Gianni Bona

Gentile lettore,

non mi dice quanto anni ha, e devo dire che sarebbe un dato importante in relazione ai segni di invecchiamento. In generale, l’incanutimento dei peli del pube va di pari passo con quello dei capelli, quindi si tratta di un processo fisiologico, legato alla diminuzione del pigmento melanina che si verifica con il trascorrere del tempo. Può comunque rivolgersi a un erborista per farsi eventualmente consigliare un prodotto colorante adatto al suo caso. Con cordialità.

