Pene di piccole dimensioni

Una domanda di: Mattia

Ho 18 anni e ho il pene quando è a riposo, mentre è di dimensioni normali quando non lo è. Non so con precisione lei misure, ma comunque vorrei sapere cosa potrei fare per migliorare la situazione.



Gianni Bona Gianni Bona

Gentile Mattia, innanzi tutto non esiste nulla che si possa fare per aumentare le dimensioni del pene. Bisogna dunque diffidare di chiunque sostenga il contrario, magari proponendo pillole miracolose che in realtà non possono nulla. Non è chiaro quale sia il suo problema né che cosa significhi per lei l’aggettivo “piccolo”. Detto questo, le dimensioni del pene a riposo contano molto poco se quando è in erezione raggiunge centimetri soddisfacenti sia in lunghezza sia in circonferenza, come nel suo caso. Non mi dice se è in sovrappeso e questo dato è importante perché a volte il pene a riposo appare di dimensioni estremamente modeste solo perché viene parzialmente nascosto da una plica di grasso presente sul pube. Se si riconosce in questo, le basterà dimagrire, recuperando il peso ideale, per superare un inconveniente che di fatto non esiste perché solo legato a un inganno ottico. In generale, può essere certo che la virilità maschile così come la possibilità di avere rapporti sessuali soddisfacenti, sia per lei sia per la partner, non dipendono dalle dimensioni del pene. Cari saluti.

