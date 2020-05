Pene piccolo in bimbo di 9 anni: che fare?

Una domanda di: Loredana

Salve, ho mio figlio di 9 anni che mi sta preoccupando in relazione alla crescita del pene. Lo vedo piccolo e non so come spiegarle: la pelle sopra arricciata, quasi come quello di un neonato. Lo apre tranquillamente non gli fa male. Ma adesso mi sto preoccupando.





Gentile signora,

il pene nel bambino segue una curva di crescita ben precisa, come l’altezza, e non sempre c’è una correlazione tra le due misure. Nelle varie etnie la curva può essere diversa ma abbiamo criteri di misura comuni. Stiamo per pubblicare una curva italiana nei bambini che non è ancora presente nella letteratura. Al di sotto di una certa misura il pene viene definito patologico ed è meritevole di una breve terapia ormonale, che non ha alcun effetto collaterale e, anzi, va a compensare una mancanza di ormoni. Questa terapia è efficace finché lo sviluppo non giunge a termine, attorno ai 15 anni. Più è piccolo il bambino migliori sono i risultati. Quando il soggetto diventa adulto non ci sono farmaci per far crescere il pene. Il suggerimento è di fare una visita da un andrologo endocrinologo per sapere se per il suo bambino può essere indicato un trattamento. Cari saluti.



