Pene piccolo in un bimbo di nove anni

Una domanda di: Paola

Il mio bimbo ha subito a 4 anni un intervento per un testicolo non

completamente sceso, intervento perfettamente riuscito. Oggi ha 9 anni ma un

pene veramente molto piccolo! È preoccupante? Dovremo consultare un

endocrinologo? Grazie molto per la risposta!



Gianni Bona Gianni Bona

Gentile signora,

se come lei mi riferisce l’intervento sul testicolo è andato a buon fine e non sono state rilevate altre anomalie, può stare tranquilla. E’ normale che il pene di un bimbo di nove anni presenti ancora dimensioni modeste. Solo se intorno agli 11 anni non dovessero comparire i primi segnali di imminenza della pubertà, rappresentati dalla crescita della peluria pubica e dall’aumento di dimensioni dei testicoli (e non del pene, che cresce successivamente) si potrà pensare a un controllo endocrinologico. Di fatto, il pene si sviluppa intorno ai 12-13 anni, quindi c’è ancora tempo. Aggiungo che nei bambini in sovrappeso (magari non è il caso di suo figlio, parlo solo a titolo informativo) nella zona del pube si osserva un cuscinetto di adipe che maschera la lunghezza del pene, facendolo apparire più piccolo di quanto sia in realtà. Cari saluti.

