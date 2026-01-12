Pene più piccolo dopo la circoncisione

Una domanda di: Ros
Ho operato mio figlio a 5 anni per pene curvo e circoncisione… Ora ha quasi 7 anni e il suo pene sembra molto più piccolo di come era prima: è normale?
Grazie.
Gianni Bona
Cara signora,
il pene di un bambino che viene sottoposto all'asportazione chirurgica del prepuzio, che è la parte superiore del manicotto di pelle mobile che ricopre il glande, per forza di cose appare più piccolo di quanto non fosse prima dell'intervento di circoncisione. Quindi sì, la situazione è del tutto normale. Cordialmente.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
