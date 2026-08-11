Penetrazione fugace: può essersi avviata una gravidanza?

Il mezzo più rapido per scoprire se una gravidanza è iniziata è rappresentato dallo specifico test, che conviene senz'altro effettuare per poter attendere serenamente l'arrivo delle mestruazioni.
Una domanda di: Lucia Salve, l'amica di mia figlia di 17 anni ancora Vergine, 20 giorni fa ha avuto una piccolo approccio di penetrazione solo con la punta del pene della durata di 2 minuti scarsi (questo è ciò che ci ha riferito) lui aveva eiaculato prima, si è ripulito con dei fazzoletti e dopo 5 minuti ha provato tale penetrazione. Adesso la ragazza è preoccupata perchè il ciclo doveva arrivarle il 4/5 luglio ma ancora nulla (non è puntuale, le viene ogni 30/35 giorni). Ha lievi dolori al basso ventre, un po' di mal di schiena ma niente ciclo. Deve preoccuparsi? È consigliabile farle fare un test di gravidanza? Saluti.
Sara De Carolis
Gentile Lucia,
fare un test di gravidanza è il mezzo più rapido per escludere la possibilità che, appunto, si sia avviata una gravidanza. Ed è importante effettuarlo per poter aspettare con serenità l'arrivo delle mestruazioni. Altrimenti si sta in ansia facendo congetture che, comunque, non possono che rimanere tali senza il riscontro oggettivo offerto dal test. Va bene quello casalingo, che si esegue sulle urine, e che già dal primo giorno di ritardo fornisce un risultato attendibile. Cari saluti.
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Capita se all'improvviso viene esposto al sole per via di un errore di interpretazione del cervello, che giudica l'esposizione a una fonte luminosa abbagliante un elemento di disturbo che spetta al naso allontanare. »
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