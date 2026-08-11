Penetrazione fugace: può essersi avviata una gravidanza?

Una domanda di: Lucia Salve, l'amica di mia figlia di 17 anni ancora Vergine, 20 giorni fa ha avuto una piccolo approccio di penetrazione solo con la punta del pene della durata di 2 minuti scarsi (questo è ciò che ci ha riferito) lui aveva eiaculato prima, si è ripulito con dei fazzoletti e dopo 5 minuti ha provato tale penetrazione. Adesso la ragazza è preoccupata perchè il ciclo doveva arrivarle il 4/5 luglio ma ancora nulla (non è puntuale, le viene ogni 30/35 giorni). Ha lievi dolori al basso ventre, un po' di mal di schiena ma niente ciclo. Deve preoccuparsi? È consigliabile farle fare un test di gravidanza? Saluti.



Sara De Carolis Sara De Carolis

Gentile Lucia,

fare un test di gravidanza è il mezzo più rapido per escludere la possibilità che, appunto, si sia avviata una gravidanza. Ed è importante effettuarlo per poter aspettare con serenità l'arrivo delle mestruazioni. Altrimenti si sta in ansia facendo congetture che, comunque, non possono che rimanere tali senza il riscontro oggettivo offerto dal test. Va bene quello casalingo, che si esegue sulle urine, e che già dal primo giorno di ritardo fornisce un risultato attendibile. Cari saluti.

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