Per prendere una nuova pillola occorre attendere il sanguinamento?

Una domanda di: Federica

Salve, il ginecologo mi ha detto che dal momento che smetto la pillola (per prenderne un altro tipo) entro 1 settimana mi deve venire per forza il ciclo, sono passati 12 giorni e ancora niente, ho fatto il test ed è negativo, può essere un falso negativo ? O ci vuole un po’ più di tempo?





Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano

Gentile signora,

allora non sempre le perdite di sangue si manifestano alla sospensione, e poi non c’è nessun bisogno di aspettarle per cominciare una nuova pillola. Può iniziare da subito, salvo restando che per la prima settimana o, nel caso di Klaira, per nove giorni, deve usare un’altra precauzione contraccettiva (profilattico). Dopodiché sarà coperta. Dunque non occorre che attenda il sanguinamento, se preferisce utilizzare la nuova pillola da subito. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto