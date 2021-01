Per quanto agisce EllaOne?

Una domanda di: Giulia

Vorrei sapere dopo la pillola del giorno dopo Ellaone per

che periodo impedisce una gravidanza. Grazie.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

La pillola Ellaone va assunta nelle prime ore dopo il rapporto non

protetto (ha tempo fino a cinque giorni, ma l’efficacia contraccettiva scende con

il passare delle ore) ed è efficace per il rapporto già avvenuto, non per

i successivi. Agisce sia posticipando l’ovulazione sia rendendo l’utero

inospitale nei confronti di un eventuale uovo fecondato nel corso del

rapporto a rischio. Quindi, può riuscire a impedire la gravidanza anche

qualora fosse già avvenuta l’ovulazione, in quanto può impedire all’embrione

di impiantarsi (ed è questo meccanismo che crea perplessità in alcuni

specialisti).

La pillola dei 5 giorni dopo non può invece interrompere una gravidanza, nel

caso in cui sia già avvenuto l’impianto dell’embrione nell’utero (cosa che

accade di solito una settimana dopo il concepimento) e non causa danni

sull’embrione qualora venga assunta da una donna gravida che ignorava di

esserlo.

In generale l’assunzione di questa pillola è da

ritenersi accettabile come soluzione soltanto se isolata: non a caso viene

definita “contraccezione d’emergenza”. Per una contraccezione continuativa è

opportuno optare per la tradizionale pillola: per questo le consiglio di

confrontarsi con il suo ginecologo per poi eventualmente farsela

prescrivere. Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

