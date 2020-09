Ph da ripristinare: per quanto tempo le cure?

Una domanda di: Chiara

La ringrazio della risposta. Il tampone era di semplice controllo e ha appunto evidenziato (senza sintomi) Ureaplasma spp. 10.000 UFC/ml

Streptoccoccus agalactiae 10.000 UFC (++) con scarsa presenza di lattobacilli, ph 6.0. La ringrazio delle indicazioni. Continuo Femelle e allora procedo ad

acquistare Norfem. La mia dieta è fortunatamente come da Lei indicatami. Posso chiederle quanti cicli di Norfem fare?

Grazie di cuore.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve, sarei dell’avviso di effettuare un unico ciclo di Norfem. Invece si potrà valutare insieme al suo ginecologo curante (eventualmente sulla scorta di un ulteriore tampone vaginale di controllo) se proseguire con Femelle a cadenza ciclica (ad esempio 1 settimana al mese) in modo da prevenire l’insorgenza di ulteriori vaginiti.

Spero di esserle stata di aiuto, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

