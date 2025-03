Perché a volte la camera gestazionale resta vuota?

Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora,

in effetti la camera gestazionale vuota è un segnale purtroppo negativo che ci fa temere che non si stia sviluppando l'embrione all'interno come previsto. Anche il valore delle beta-hCG avrebbe dovuto lievitare nell'arco di 48 ore e invece sono aumentate meno dell'atteso.

Uso comunque il condizionale per prudenza, in quanto a volte la natura ci riserva delle sorprese e non sarebbe la prima volta che una gravidanza che era data per non più evolutiva, invece si dimostri essere tale.

Occorre a mio parere un controllo ecografico a distanza di una settimana dall'ultimo per avere la sicurezza che davvero non si stia sviluppando l'embrione all'interno della camera gestazionale.

Dal mio punto di vista, se ancora il polo embrionario non è visibile, lei dovrebbe essere di 5 settimane ecografiche, mentre in base alla sua ultima mestruazione sarebbe stata già di 8 settimane e 2 giorni oggi. Potrebbe essere che questa gravidanza non sia partita nel migliore dei modi e che quindi sia destinata ad interrompersi come - intuisco - lei stessa teme. Semmai questo dovesse avvenire, almeno non dovrà sottoporsi al raschiamento: vista l'epoca gestazionale così precoce, con ogni probabilità riuscirà a ripulirsi da sola, senza bisogno di intervento medico chirurgico e nemmeno farmacologico.

Questo però non significa che lei non sia più fertile, attenzione! Il fatto stesso di essere rimasta gravida, è semmai una conferma di fertilità della coppia. Chiaramente, sarà opportuno valutare che accertamenti effettuare insieme alla sua Curante ginecologa, qualora la gravidanza dovesse esitare in aborto spontaneo.

L'ultima domanda che pone: "perché si formano le camere gestazionali vuote?" è la più difficile.

In parte non lo sappiamo, in parte siamo portati a credere che l'embrione non arrivi ad essere visibile ecograficamente perché magari portatore di anomalie genetiche incompatibili con lo sviluppo. Si parla di "selezione naturale" e anche se ci dispiace che esista, in realtà è molto più frequente di quanto non si creda. Sono moltissimi gli embrioni che si perdono per strada e non arrivano a maturare completamente.

In un certo senso, è vero quello che mi ha ricordato una figlia quando era ancora bambina: "Mamma, sai cosa ci vuole per nascere? Un miracolo!"

Le auguro di poter prendere presto in braccio un piccolo meraviglioso miracolo, l'abbraccio a distanza, cordialmente.



