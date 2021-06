Perché la mia gravidanza si è interrotta?

Una domanda di: Francesca

Salve Dottoressa. Purtroppo ho perso la gravidanza alla ottava settimana. Al

primo trimestre l’embrione era di 3 mm. Al secondo trimestre era cresciuto di 6 mm ma

doveva crescere almeno di 1cm e mezzo. Come mai stava crescendo e dopo si è

interrotto? Stavo facendo anche delle punture di progesterone perché ho

avuto uno scollamento della placenta che si era espresso con sanguinamento. Poi con le

punture si era risolto. Ora purtroppo se non arriva il ciclo

mestruale dovrò ricorrere al raschiamento.





Salve cara signora, è difficile darle delle risposte…possiamo solo azzardare delle ipotesi!

A volte la gravidanza inizia ma poi per qualche motivo si interrompe e si va incontro ad un aborto. Capita anche più spesso di quanto non si creda!

Lei parla di crescita in difetto dell’embrione ma non esplicita il fatto che, come credo, all’ultimo controllo ecografico il battito cardiaco fetale fosse assente…altrimenti non siamo autorizzati a fare diagnosi di aborto interno!

A volte succede per via di qualche difetto nella cellula uovo materna, oppure per via di un’infezione acuta o anche a causa di qualche malattia cronica della mamma (ad esempio a carico della tiroide oppure del sistema immunitario o ancora della coagulazione del sangue…) Spesso anche facendo indagini non si riesce a risalire ad una causa certa!

Se ho ben compreso, però, la sua gravidanza si è interrotta nel secondo trimestre e questo credo sia già un motivo sufficiente per essere sottoposta ad indagini per chiarire cosa sia successo a questo bambino. Spero di esserle stata di aiuto nel mio piccolo, l’abbraccio e le auguro di poter presto realizzare il suo desiderio di maternità.



