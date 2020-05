Perché non perdo peso nonostante la dieta?

Una domanda di: Valeria

Gentile professor Bona,

sono una donna di quasi 40 anni. Ho tre figli, l’ultimo dei quali ha 9 mesi.

Ho smesso di allattarlo a sei mesi (circa tre mesi fa). Le mestruazioni mi

sono tornate regolarmente. Le spiego il mio problema e la prego non si

limiti a dirmi che il mio peso è perfetto per la mia altezza perché il punto

non è questo. So già che va bene: solo alta 1,70 e peso 59 chili. Il mio BMI

è 20,41. Sono vegetariana non magio nessun dolce (cioè nulla con zucchero

bianco) . La mia dieta è prevalentemente a base di verdura, qualche frutto

solo al mattino, poca pasta e poco pane integrale, massimo due noci al

giorno, un cucchiaio di olio d’oliva, occasionalmente formaggio di capra e

ancora più raramente mozzarella. Non bevo alcolici né bevande zuccherate:

solo acqua. In tutto arriverò al massimo a introdurre 1000 calorie al

giorno, probabilmente anche meno. Nonostante questo, non solo non perdo peso

da settimane ma addirittura tendo ad aumentare di qualche etto ogni

settimana. Ho effettuato a fine gennaio gli esami per la funzionalità della

tiroide: è tutto a posto, il Tsh tende verso il livello inferiore. Un

cambiamento nella mia vita c’è stato: mentre fino a 3-4 mesi fa camminavo

ogni giorno almeno un paio d’ore ora non faccio più attività fisica.

Aggiungo che in questo periodo della mia vita sono particolarmente

stressata. Mi creda, sento che c’è qualcosa che non va, vorrei il suo parere

sulla mia situazione. Dovrei fare qualche esame particolare? Cosa può essere

sbagliato nella mia alimentazione? Grazie davvero se vorrà rispondermi.



Gianni Bona Gianni Bona

Gentile signora,

premetto che il suo peso è giusto e così il suo BMI, tuttavia comprendo che lei voglia sapere per quali ragioni pur seguendo un’alimentazione

ipocalorica non sta dimagrendo. La mancanza di attività fisica, soprattutto perché rappresenta una novità rispetto alle abitudine che lei seguiva, ha

senza dubbio un suo ruolo significativo. A dimostrazione di questo, quanto succede tra gli sportivi che smettono l’attività agonistica: a parità di

alimentazione, quindi di introito calorico, chi continua a fare movimento e ad allenarsi (sia pure a ritmi meno intensi rispetto a quanto faceva

agonismo) si mantiene magro mentre chi inizia a svolgere una vita prevalentemente sedentaria tende a ingrassare in misura notevole.

Paradossalmente a parità di alimentazione ingrassa meno chi fa vita sedentaria da sempre rispetto a chi la inizia dopo aver fatto a lungo

attività fisica. C’è poi la questione, non certo meno significativa (anzi, forse di più!) dello stress prolungato con cui, mi ha riferito, si trova

alle prese. E’ stato dimostrato con rigore scientifico che sotto stress l’organismo produce massicce quantità di cortisolo, un ormone che per sua caratteristica

altera il metabolismo, favorendo l’incremento del tessuto adiposo. Si è osservato anche nei bambini: i bimbi obesi presentano livelli di cortisolo

più alti rispetto a quelli dei bimbi normopeso. Per finire, non si può ignorare la sua recente gravidanza: per circa 12 mesi dopo il parto le

modificazioni ormonali legate alla gestazione e all’allattamento creano una condizione che ostacola il dimagrimento. Questo perché la natura, per così

dire, “spinge” affinché nel corpo della donna permangano piccoli depositi di adipe, utili a sostenere la produzione di estrogeni, ormoni che consentono

la piena ripresa dell’attività ovarica. Il mio consiglio è di individuare un’attività che sia benefica per l’intera sfera psicofisica, ovvero che l’aiuti ad

allentare lo stress e allo stesso tempo consenta al suo metabolismo di poter contare sui vantaggi legati all’allenamento. Voglio concludere, riprendendo

la mia riflessione iniziale: il suo peso è corretto, il suo BMI anche, se scendesse al di sotto di entrambi potremmo trovarci a fronteggiare un

problema di magrezza eccessiva e questo sarebbe opportuno non accadesse. Il suo eventuale desiderio di perdere ancora peso potrebbe dunque essere la

spia di un disagio emotivo che può essere opportuno approfondire con l’aiuto di uno psicoterapeuta esperto di disturbi del comportamento alimentare. Cari

saluti.



