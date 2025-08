Perché non provo niente per la mia bimba appena nata?

Una domanda di: Cla

Dottoressa, ho avuto una gravidanza meravigliosa. Nove mesi felici, mi sentivo forte come un leone, una luce diversa in me ho comprato così tante cose a mia figlia, ero così felice, dopo un anno da un aborto voluto perché non mi sentivo pronta, ma poi ho deciso di volere essere mamma. Una gravidanza senza sintomi, dicevo sempre che Nicole, mia figlia, era il mio angelo, che era grazie a lei che io non avevo nemmeno più un mal di testa. Dopo il parto buio totale, sentimenti congelati, non provo emozioni, non provo niente più né per la mia famiglia né per mia figlia, solo per il mio compagno che vedo quanto sacrifici fa per noi e mi viene una malinconia perché penso a quanto eravamo felici a quanti momenti belli vissuti ed ora? Io a differenza sua non sono felice sono triste perché non riesco ad amare mia figlia nonostante me ne prenda cura. Sono gelosa di chi la ama perché io nn riesco a provare questo sentimento, sono gelosa delle altre mamme, delle mie amiche perché le vedo felici ed io? Nove mesi felici ed ora? A volte vorrei togliermi di mezzo per non soffrire più perché questa situazione mi sta uccidendo.



Cara Cla,

non si deve sentire in colpa, assolutamente no. Quello che le sta accadendo non dipende da lei, ma da quella bruttissima cosa che si chiama “depressione post parto” e che, purtroppo, l’ha colpita. Nulla di quello che sta succedendo può essere risolto con la volontà, lei ha bisogno assolutamente, categoricamente, di chiedere aiuto a uno specialista: anche al consultorio potranno darle il supporto di cui, mi creda, non può in alcun modo fare a meno. Quello che lei sta provando è l’insieme di sintomi caratteristici di una malattia, la depressione post parto appunto, che richiede cure mirate per potersi risolversi. Detto tutto questo, le posso assocurare che lei ama la sua bambina esattamente come tutte le altre mamme, se così non fosse non si sentirebbe così triste perché le sembra di non volerle bene abbastanza né riuscirebbe a prendersene cura, nonostante il grave problema con cui si trova alle prese. Mi ascolti, Cla, non perda tempo, chieda aiuto a uno specialista perché dalla depressione post parto si guarisce a patto però di ricevere sostegno da un medico perché diversamente se si è sole a combatterla ci sono poche probabilità di uscirne in fretta. La prego di darmi ascolto e vedrà che a poco a poco il suo cielo si schiarirà e comincerà a vedere tutto sotto una luce migliore. E riuscirà anche a comprendere profondamnete che in lei non manca l’amore per la sua bambina, anzi sono certa che ne ha moltissimo. Mi tenga aggiornata, mi scriva quando vuole. Un abbraccio.