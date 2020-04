Perché non reagisce se lo si chiama mentre gioca?

Una domanda di: Caterina

Ho un bimbo di 10 mesi e ho notato che mentre è assorto nei suoi giochi quando lo chiamo non mi risponde, anche se lo chiamo ripetutamente, volevo gentilmente capire come mai ha questo atteggiamento, è normale ?

Inoltre non ha ancora i dentini, posso incominciare a dargli cibo un po’ più solido? Per, esempio carne o pesce a pezzetti? Distinti saluti.





Gentile signora,

per quanto riguarda l’udito verifichi se alla nascita il suo bambino è stato sottoposto al test delle otoemissioni acustiche che ormai si fa ovunque prima della dimissione dall’ospedale e ha lo scopo di verificare se l’apparato uditivo è perfettamente a posto.

Supponendo di sì, ovvero che lo screening uditivo neonatale non abbia rilevato nulla di anomalo, le chiedo se in questi primi mesi ha avuto uno sviluppo regolare dal punto di vista della socialià: vi guarda negli occhi quando gli parlate? Ha sorriso a due mesi-due mesi e mezzo di vita? Ha lallato intorno ai sei-sette mesi, ovvero ha iniziato a pronunciare le sillabe “pa”, “ba”, “la” in modo chiaro e tono forte? Ride se gli fare piccoli scherzi o facce buffe? Se ha risposto sì a tutte le domande, non resta che pensare che la mancata reazione quando gioca sia dovuta al fatto che è molto concentrato su quanto sta facendo: che accada è normale. Va sottolineato comunque che riveste fondamentale importanza che sia reattivo con voi genitori quando lo stimolate direttamente. Un test che alcuni pediatri eseguono a questa età è il Noel test o test dei campanelli, per verificare cosa succede quando stimoli sonori arrivano all’orecchio del bambino. Provi a chiedere al suo pediatra se lo ha eseguito e se così non fosse gli chieda quando potrebbe effettuarlo.

Su dentini e masticazione: ok a introdurre pezzettini di carne o pesce o verdure che anzi stimolano le gengive in vista della dentizione. I pezzetti devono essere molto piccoli e molto morbidi. Gli permetta, se lo ritiene opportuno, di prenderne alcuni anche con le sue manine. Con cordialità.

