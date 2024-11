Perché non resto incinta?

Una domanda di: Francesca

Salve, ho 35 anni e da più di un anno cerco una gravidanza. La prima è arrivata lo stesso mese abbiamo iniziato a cercarla, ma purtroppo si è

interrotta. Dopo il raschiamento a distanza di 14 mesi ancora non arriva la seconda gravidanza. Adesso ho 3 giorni di ritardo ma test negativo.



Cara signora,

non so nulla di lei quindi non posso azzardare ipotesi: non mi dice se il suo peso è nella norma (sia il sovrappeso che l’eccessiva magrezza

ostacolano la produzione di ovociti di qualità), se fuma, se nel complesso il suo stile di vita è sano o no. Posso dirle che il fatto che sia rimasta

incinta una volta, anche se la gravidanza si è interrotta, esprime che la vostra coppia è fertile, e questo è già un buon segnale. Tuttavia 14 mesi di

tentativi andati a vuoto sono molti e richiedono approfondimenti. Lei non mi riferisce se lei e suo marito avete effettuato delle indagini né eventualmente quali. Come vede dare un parere è davvero complicato senza poter dissporre di informazioni utili. In ogni caso, in situazioni come la sua, ovvero quando è trascorso più di un anno di ricerca della gravidanza senza successo, è senza dubbio opportuno rivolgersi a un centro per la diagnosi e la cura dell’infertilità.

Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

