Perché non resto incinta?

Una domanda di: Rita

Sono una mamma di tre bimbi. Vorrei farle una domanda. Dopo il primo figlio ho avuto un aborto, un anno dopo dopo sono rimasta incinta e ho avuto la seconda bimba, dopo sei mesi sono rimasta incinta della terza e dopo la terza ho avuto due aborti, dopo tre anni, a distanza di sei mesi, purtroppo con raschiamento. Ora non riesco più a rimanere incinta. Vorrei un consiglio. Specifico che ho un ciclo irregolare.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, è quasi impossibile dare una risposta alla sua domanda perché troppi sono i dati essenziali che non mi ha riferito, a partire dalla sua età. Ha più di 40 anni? Magari 45? E ancora: ha malattie? Il suo partner è interessato da condizioni patologiche che potrebbero incidere sulla sua fertilità? E lui quanti anni ha? Come potrà comprendere solo un’accurata anamnesi, seguita da opportune indagine può stabilire le ragioni della vostra infertilità di coppia secondaria (cioè subentrata dopo aver avuto figli). La invito quindi a rivolgersi al suo ginecologo o, meglio ancora, a un centro per la diagnosi e la cura dell’infertilità di coppia, dove entrambi possiate essere sottoposti ai controlli del caso. Dopo questa irrinunciabile valutazione sarà anche possibile per i colleghi cercare una soluzione all’eventuale problema emerso. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto