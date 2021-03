Perché non resto incinta?

Una domanda di: Eu

Ho effettuato una visita ginecologica poche settimane fa. Il medico ha visto

che è tutto a posto, ma mi ha riscontrato un varicocele pelvico. E un

adenomiosi diffusa all’utero ma mi ha assicurato che questo non interferisce

assolutamente con il concepimento. Ho 30 anni e sono al terzo tentativo.

Perche non riesco a rimanere incinta allora?



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Le cause di un mancato concepimento o di un mancato impianto in PMA sono molteplici. Nella grande maggioranza dei casi dipendono dalla qualità embrionaria stessa a volte invece dipendono da anomalie ormonali , immunologiche o metaboliche femminili, o dal liquido seminale. Suggerirei di valutare la sua situazione con il centro che la sta seguendo. Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

