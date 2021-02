Perché non riesco a concepire?

Una domanda di: Emma

Ho 28 anni e scrivo perché l’anno scorso ho avuto un aborto alla 6 settimana dopo una gravidanza portata a termine nel 2016. Sarei alla

ricerca di un secondo figlio ma dopo quell’evento non sono più riuscita a

rimanere incinta e i cicli sono passati da 26 a 24 giorni delle volte anche

meno o più dipende dai mesi. È passato già un anno e ho fatto varie visite

dove mi è stato detto che sono giovane e che l’aborto è una cosa che può

capitare e di non preoccuparmi perché sono rimasta incinta due volte. Ho fatto

esami ormonali dai quali è uscito solamente fsh 10 10 per il resto nella

norma. La mia ginecologa non ci ha fatto molto caso mi ha dato da ripetere l’ esame dopo 3 mesi e dice che secondo lei non è un problema di fertilità però

io mi sono spaventata tantissimo su questa cosa dell fsh perché ho letto delle cose… Tutto ciò quindi per capire se la mia difficoltà a concepire

può dipendere da questo valore e se dovrei approfondire qualche esame perché

mi comincia a preoccupare il fatto di impiegare così tanto tempo.

La ringrazio e la saluto.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora,

ho pochi elementi a disposizione per valutare la vostra situazione. In ogni caso ricontrollerei FSH, in associazione con LH e Estradiolo, valuterei TSH e prolattina e sicuramente l’ormone antimulleriano, che esprime la riserva ovarica. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto