Perché non riesco ad avere un bambino?

Buongiorno, sono una ragazza di 38 anni e sono 5 anni che proviamo ad avere un bambino ma niente, con alle spalle 2 tentativi di pma falliti. Io credo di avere carenza di progesterone, cioè basso, cosa che nessuno ha mai preso in considerazione nelle varie visite che ho fatto dai ginecologi. Sono rimasta incinta naturalmente dopo 1 mese dal primo fallimento della pma con punture di progesterone che mi fecero fare e che avevo ancora in corpo perché altrimenti non me lo spiego. Purtroppo poi aborto a 7 settimane. Poi più riuscita da sola. Non so più che fare per capire se il motivo è realmente quello. Ho bassa riserva ovarica e per il resto gli esami vanno bene per ora, il mio compagno lo stesso, non è male il suo spermiogramma. Siamo molto sconfortati e ho paura di avere una menopausa precoce. Attendo risposta appena possibile. Grazie mille. Cordiali saluti.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora, il suo problema è legato alla scarsa riserva ovarica, che condiziona la qualità dell'ovulazione, da cui dipende anche il progesterone. Durante le PMA poi c'è supplementazione di progesterone. Due tentativi in 5 anni non sono molti, rivaluti la situazione con il suo centro di riferimento. Con cordialità.