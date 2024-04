Perdere 10 chili dopo la gravidanza (e mentre si allatta): come fare?

Una domanda di: Laura

Allatto un bambino di quasi 4 mesi e mi piacerebbe perdere i 10 kg che ho preso durante la gravidanza. Sono sempre stata una persona dinamica e

non eccedevo in pasti poco salutari ma purtroppo non riesco a riprendere questo stile di vita in questo momento avendo anche un altra bimba di 2

anni. Avevo pensato perciò di comprare uno di quei pacchetti di 28 giorni contenenti pasti già pronti associandoli magari a dei detox e dei brucia

grassi ma ho paura che questo possa influire sull’allattamento. In carenza di tempo ed energie per riprendere uno stile di vita sano come posso fare a

riprendere il mio peso forma?



Chiara Boscaro Chiara Boscaro Gentile Signora,

meglio evitare questa tipologia di "pacchetti" , soprattutto considerando che i prodotti "detox" e "bruciagrassi" non servono a molto e non Le darebbero alcun beneficio metabolico. Inoltre le sostanze contenute potrebbero passare nel latte materno. Intanto Le suggerisco, ora che arrivano le belle giornate, una costante attività motoria quotidiana con i suoi bimbi, magari al parco con il passeggino. L'allattamento di per sé comporta poi un buon dispendio calorico, unito ad un'alimentazione sana, evitando più possibile insaccati, formaggi stagionati, fritti, snack dolci, bevande gassate, La aiuterà a recuperare un peso corporeo adeguato. Non è necessario seguire una dieta ferrea e precisa ma equilibrata. Via libera alle verdure ad ogni pasto, due porzioni di frutta al giorno, incrementi il consumo di legumi (3 volte a settimana) e di pesce(3 volte a settimana), consumi carne bianca 2-3 volte a settimana, le uova 1-2 volte a settimana associando una quantità contenuta di cereali integrali ad ogni pasto. Cari saluti.