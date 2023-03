Perdita dei capelli in gravidanza: che fare?

Una domanda di: Laura

Premetto che ho sempre avuto probelmi di alopecia (da quando vado alle medie, ora ho 36 anni), mia sorella anche. Da anni non avevo episodi di alopecia, l’ultima volta successe dopo la prima gravidanza. Ora sono alla 21ma settimana di gravidanza (la seconda). Praticamente quasi da subito ho iniziato a perdere più capelli del solito. (Prendo regolarmente integratori). Ora la situazione è abbastanza preoccupante, nella parte superiore della testa non ce ne sono quasi più. Dagli esami del sangue è risultato che il tsh tiroide è più basso del dovuto: il valore TSH è di 0,47 (valori riferimento 0,55-4,78), i restanti valori della tiroide sono invece a posto, anticorpi compresi. Non ho subito stress, non sono stressata. Mia madre in età giovanile subì intervento di rimozione della tiroide causa disfunzioni. Né la ginecologa (privata), né la dottoressa di base hanno ritenuto che ci fosse un malfunzionamento della tiroide e non hanno richiesto ulteriori controlli o visite. Non ho ancora fatto curva glicemica, il resto dei valori degli esami del sangue sono nella norma. Io vedo che però il problema continua a peggiorare: pensavo di ricorrere ad una visita privata a questo punto, o insistere per fare una visita da un dermatologo o endocrinologo. Lei cosa mi consiglia? Grazie mille.



Buongiorno signora, alopecia significa che ci sono meno capelli ma lei non precisa di che forma di alopeca si tratt, perciò suggerire che indagini e terapia affrontare non è possibile. Vorrei però dire che gli integratori servono a migliorare la qualità dei capelli e non il numero. Si resta calvi quando io capelli non ricrescono non quando cadono. Se è una alopecia areata ci sono grandi novità in arrivo. Se è una alopecia areata bisogna vedere, tra gli altri, gli anticorpi anti tiroide mentre i livelli ormonali si dosano, se è il caso, successivamente. Con cordialità.

