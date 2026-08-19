Perdita di liquido amniotico in 13^ settimana: cosa accadrà?

Dottoressa Sara De Carolis A cura di Sara De Carolis - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 19/08/2026 Aggiornato il 19/08/2026

In realtà, se la perdita di liquido amniotico si arresta è possibile che la gravidanza prosegua in maniera regolare.

Una domanda di: Ilaria
Mi sono recata al pronto soccorso dopo due lievi perdite di liquido inodore e simile all’acqua. Durante la visita al pronto soccorso ho avuto molte perdite. Mi hanno effettuato un prom un test ed è risultato positivo. Sono stata ricoverata ed ho iniziato la terapia antibiotica. Due giorni dopo mi hanno fatto un ecografia ed il liquido era assolutamente nella norma ma il prom test era lievemente positivo, mentre non ci sono risultati positivi di infezioni. Il giorno dopo mi hanno eseguito un ulteriore test e purtroppo risulta ancora lievemente positivo. Io in questi giorni non ho più avuto perdite. Sono molto confusa su ciò che mi aspetta alcuni medici sono molto duri mentre altri mi danno qualche speranza di poter andare avanti con la gravidanza. Io vorrei capire a cosa vado incontro perché è tutto molto confuso. Grazie.

Sara De Carolis
Sara De Carolis

Gentile Ilaria,
lei ha una situazione delicata, tuttavia il fatto che l'utero non perda più liquido, secondo la mia esperienza clinicamente fa ben sperare. Ci faccia sapere come va nelle prossime settimane, durante le quali esiste la possibilità che tutto si normalizzi. Cari saluti.

liquido amniotico

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