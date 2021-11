Perdita di peso importante e rapida in un bimbo di cinque mesi

Una domanda di: Stefania

Il mio bimbo ha appena compiuto 5 mesi e non sta crescendo, anzi, sta

diminuendo di peso. Era arrivato a pesare 8 kg ma nel giro di un paio di

settimane è arrivato a pesare 7 kg. Faccio allattamento esclusivo al seno

anche se è un mesetto che sto avendo problemi di rifiuto parziale da parte

del bambino. Non so più cosa posso fare per farlo mangiare.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Il calo di un chilogrammo in due settimane è notevole: vorrebbe dire che in poco tempo ha perso più del 10 per cento del suo peso. Se così fosse, e il bambino apparisse sofferente, disidratato, occorre farlo controllare in tempi stretti dal suo pediatra. Se invece il piccolo, nonostante tutto, sembra reattivo, vivace e dà segni di voler mangiare (anche se non molto), potrebbe introdurre una prima pappa all’ora di pranzo, cosa possibile per i suoi 5 mesi, specie alla luce delle difficoltà che lei segnala per l’allattamento materno. Anche per questa introduzione senta però il pediatra. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto