Perdita di sangue e ovulo di chemicetina

E' poco probabile che vi sia relazione tra l'uso di un antibiotico per via vaginale e la comparsa di sanguinamento.

Una domanda di: Giulia Da due giorni ho finito il ciclo e ho iniziato una cura con ovuli di chemicetina 500 per un’infezione da candida senza sintomi ma rilevata con tampone vaginale. Sono al secondo ovulo e oggi ho avuto una perdita di sangue rosso vivo, come se mi fosse ritornato il ciclo. Secondo lei può essere una perdita legata alla mestruazione finita da poco o può essere dovuta alla chemicetina? Mi devo preoccupare?

