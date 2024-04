Perdita di un chilogrammo a inizio gravidanza: è preoccupante?

Una domanda di: Vera

Grazie per la sua risposta, cara Dottoressa. Al momento sto prendendo metà Tavor ma cercherò di diminuirlo sempre di più per poi iniziare a usare

melatonina e valeriana sperando che possano andar bene. Volevo anche chiederle un’altra cosa. In 10 giorni circa (o qualcosa in più anche) ho perso un chilogrammo e mi sono un po’ spaventata. Nella prima gravidanza non ricordo un fatto del genere. C’è da dire che ero molto più rilassata, stavolta invece ci sono

state notti insonni e di forte stress che per fortuna sono passate quando ho letto i consigli che lei dava alle mamme in gravidanza su come assumere

Tavor, poiché avevo improvvisamente smesso di prenderlo. Ad ogni modo la mattina mi sveglio comunque un po’ agitata e sono sicura che anche questo

influisca sul peso, in più le primissime settimane ho fatto tantissima pipì come se mi stessi svuotando completamente, e ora vado regolarmente di corpo ogni

giorno, quindi le chiedo, può dipendere da questo l’aver perso questo chilo? C’è da dire che non ho tantissima fame essendo a quasi cinque settimane. Attendo una

sua risposta. Cordiali saluti.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora,

non ritengo significativa la perdita di un chilo di peso in circa dieci giorni, soprattutto visto e considerato lo stress e l’inappetenza che mi ha riferito.

Nel primo trimestre può non esserci un incremento di peso materno e anzi si può osservare anche un calo ponderale per via della nausea e del vomito che possono presentarsi in alcune gravidanze.

Ci dobbiamo preoccupare se il calo ponderale dovesse raggiungere il 10% del peso materno pregravidico (ad esempio -6 kg in una donna di 60 kg di peso) ma stiamo parlando di mamme che non riescono quasi a bere senza avere episodi di vomito.

Si parla allora di iperemesi gravidica ed è indicato l’accesso in pronto soccorso per le cure necessarie.

Lei non tema per il suo piccolo che ha certamente tutte le energie necessarie per svilupparsi correttamente, soprattutto curando sia l’alimentazione sia una corretta idratazione. Eventualmente, a giudizio del Curante, si potranno assumere dei multivitaminici specifici per gestanti, casomai non riuscisse ad assumere ad esempio carne e pesce in questa fase della gravidanza.

Per concludere, mi pare utile continuare a monitorare il suo peso con cadenza settimanale: vedrà che a breve ci sarà un incremento invece che un calo!

Spero di averla rassicurata, resto a disposizione, cordialmente.



