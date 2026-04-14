Perdita ematica nel secondo trimestre di gravidanza: perché?

Una domanda di: Serena Gentile Dottoressa, le ho scritto recentemente per una perdita brunastra nel secondo trimestre. Alla fine dopo due giorni ho avuto una perdita ematica vera e propria, non accompagnata da dolore, non ho avuto rapporti e senza effettuare particolari sforzi (data la precedente minaccia alla 10^ settimana). Sono stata pertanto ricoverata e controllata per 3 giorni, la bambina cresce regolarmente, il collo dell'utero appare lungo 41 mm e chiuso, assenza di lesioni a livello della cervice, la placenta è anteriore ed alta... Si sospetta pertanto un microdistacco placentare non ben visibile in eco. Il tampone cervicale e vaginale è risultato positivo nuovamente per candida per cui sto eseguendo un ciclo di Miconal e fermenti lattici. Io sono molto spaventata perché non riesco a trovare una spiegazione logica a quello che è successo... inoltre a casa sporadicamente sento qualche piccolo dolore al basso ventre, nonostante terapia con Rilaten e Magnesio, oltre ad avere qualche piccola e sporadica perdita. Quanto può influire sull'esito della gravidanza? C'è altro che posso fare oltre questa terapia ed il riposo assoluto? Grazie ancora per la disponibilità!



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, in realtà secondo me la perdita ematica può essere "giustificata" per via dell'infezione da Candida.

Quindi ottima cosa il trattamento con Miconal e soprattutto quello con i fermenti lattici che a mio avviso sarebbe importante mantenere come "terapia" di sottofondo per il prossimo futuro. Stando a riposo assoluto, immagino che l'intestino faccia fatica a rimanere in equilibrio e sia piuttosto pigro.

Per questo motivo è estremamente facile andare incontro a infezioni da Candida in gravidanza. I fermenti lattici aiutano a favorire questo equilibrio che è prezioso per il buon proseguimento della sua gravidanza. Naturalmente anche lo stato di stress può interferire con le sue difese immunitarie, motivo per cui è importante aiutarsi con una dieta ricca di frutta e verdura fresca di stagione, in particolare preferendo prodotti ricchi di vitamina C che sostiene le difese immunitarie. Sono ricchi di vitamina C gli agrumi, i kiwi, il prezzemolo fresco e i peperoni rossi. Il difetto della vitamina C è che si degrada con il calore, quindi è importante mangiare questi prodotti senza cuocerli. Non si preoccupi per il Toxoplasma: basta lavarli togliendo la terra!

Spero di averle risposto, forza e coraggio: ogni giorno è un piccolo passo avanti verso il traguardo finale... vedrà che ne vale davvero la pena!

Cordialmente.



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