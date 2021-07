Perdita nel primo trimestre di gravidanza: mi devo preoccupare?

Una domanda di: Ilaria

Sono incinta. Dovrei essere a 8 settimane calcolando il ciclo (2 maggio l’ultima mestruazione) ma ieri ho fatto la prima ecografia transvaginale e la dottoressa mi ha detto che sono intorno alle 6 settimane tanto è vero che non si vede ancora nulla, solo la camera vuota..

Ora quest’oggi avrei dovuto avere il ciclo mestruale (è il secondo che salto) e questa mattina sulla carta igienica ho riscontrato il muco di un colore più scuro, non rosso e neanche rosato, direi piu sul marroncino o forse beige.

Devo preoccuparmi?

Può dipendere dal fatto che sia in concomitanza con la mestruazione mancata? Può dipendere dalla visita “invasiva” (transvaginale) fatta ieri?

Grazie e saluti.

P.S. Allego una foto poco igienica per maggiore chiarezza.





Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi Gentile signora, nelle epoche così precoci di gravidanza non c'è altro da fare che stare a vedere che succede. Qualche volta intorno alla data della mancata mestruazione ci sono delle perdite ma non è proprio possibile interpretarle se non proseguendo i controlli e valutare se la gravidanza evolve oppure no. Con cordialità.