Perdite a 13 settimane: è il tappo mucoso?

Una domanda di: Federica

Sono a 13+0. Da qualche giorno ho notato perdite di muco più

abbondanti. Volevo sapere se è possibile che sia il tappo mucoso. La

ginecologa controlla questo dato e lunghezza cervice nelle ecografie esterne

che fa periodicamente?





Arianna Prada Arianna Prada

Buongiorno, difficile che si tratti del tappo mucoso a 13 settimane.

In gravidanza aumentano le secrezioni vaginali che devono sempre risultare chiare ed inodore, pertanto le consiglio di fare una visita ed una ecografia per via transvaginale ed eventualmente dei tamponi vaginali completi per escludere un problema infettivo. Cordiali saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto