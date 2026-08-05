Perdite a 30 giorni da un’isteroscopia operativa

Una domanda di: Sara

Ho eseguito un'isteroscopia operativa il 1° luglio con rimozione di mioma di 3 cm al quale erano adiacenti due piccoli miomi. Ero al 9° giorno del ciclo. Il sanguinamento post intervento si è protratto fino all'arrivo delle mestruazioni, al giorno 26. Le mestruazioni sono state emorragiche con coaguli grandi quanto una moneta, come prima dell intervento. È normale una mestruazione post operatoria del genere? Le mestruazioni si sono protratte con spotting (come sempre) fino al 10°-11° giorno. Dopodiché ho iniziato a notare una perdita rossa viva come un graffio o anche solo un puntino solo sulla carta quando mi pulisco. Oggi sono al giorno 14° del nuovo ciclo e 31° post intervento. È ancora normale questa perdita rossa viva seppur minima? La ringrazio in anticipo. Cordiali saluti.

