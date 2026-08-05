Perdite a 30 giorni da un’isteroscopia operativa

Dottoressa Sara De Carolis A cura di Sara De Carolis - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 05/08/2026 Aggiornato il 05/08/2026

È normale che dopo 30 giorni da un'isteroscopia si verifica ancora un modesto sanguinamento, tuttavia sarà il controllo post operatorio a confermare che non si tratta di nulla di significativo.

Una domanda di: Sara
Ho eseguito un'isteroscopia operativa il 1° luglio con rimozione di mioma di 3 cm al quale erano adiacenti due piccoli miomi. Ero al 9° giorno del ciclo. Il sanguinamento post intervento si è protratto fino all'arrivo delle mestruazioni, al giorno 26. Le mestruazioni sono state emorragiche con coaguli grandi quanto una moneta, come prima dell intervento. È normale una mestruazione post operatoria del genere? Le mestruazioni si sono protratte con spotting (come sempre) fino al 10°-11° giorno. Dopodiché ho iniziato a notare una perdita rossa viva come un graffio o anche solo un puntino solo sulla carta quando mi pulisco. Oggi sono al giorno 14° del nuovo ciclo e 31° post intervento. È ancora normale questa perdita rossa viva seppur minima? La ringrazio in anticipo. Cordiali saluti.

Sara De Carolis
Sara De Carolis

Gentile Sara,
è normale dopo un'isteroscopia operativa avere una mestruazione abbastanza abbondante e lunga, con coaguletti.
Senza dubbio ti hanno dato un controllo specialistico post intervento dove saranno valutate le condizioni del tuo utero. Non mancare, ovviamente a questo appuntamento. Con cordialità.

le perdite da impianto sono normali

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