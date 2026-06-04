Perdite che continuano dopo un aborto spontaneo

Una domanda di: Naomi

Il 26 aprile ho iniziato un aborto spontaneo con sospetta extra uterina. Da lì non sono mai cessate perdite molto acquose rosso vivo con un odore acido. Settimana scorsa si è concluso il primo ciclo post abortivo, ma ancora non cessano queste perdite. Ho un fibroma di 5 cm che fino ad ora non è stato ritenuto un problema. È la quarta gravidanza che non va a buon fine, ma non mi è mai successo prima.