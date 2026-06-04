Perdite che continuano dopo un aborto spontaneo

Dottor Gaetano Perrini A cura di Gaetano Perrini - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 04/06/2026 Aggiornato il 04/06/2026

Dopo un aborto spontaneo è necessario sottoporsi a controlli mirati, volti a verificare che ogni residuo sia stato eliminato.

Una domanda di: Naomi
Il 26 aprile ho iniziato un aborto spontaneo con sospetta extra uterina. Da lì non sono mai cessate perdite molto acquose rosso vivo con un odore acido. Settimana scorsa si è concluso il primo ciclo post abortivo, ma ancora non cessano queste perdite. Ho un fibroma di 5 cm che fino ad ora non è stato ritenuto un problema. È la quarta gravidanza che non va a buon fine, ma non mi è mai successo prima.

Dottor Gaetano Perrini
Dottor Gaetano Perrini

Gentile signora,
le procedure post abortive necessitano di un tempo variabile a seconda della situazione clinica e soprattutto di controlli nel tempo per verificare la avvenuta espulsione di tutto il materiale abortivo. Solitamente si fanno controlli ogni 15 giorni se necessario, ripetendo il dosaggio delle beta-hCG per verificare la regolare discesa fino allo zero in modo da essere certi dell’avvenuta espulsione di tutto il materiale. La presenza del mioma va verificata col suo specialista di fiducia in quanto se ho ben compreso la sua storia ostetrica (4 interruzioni di gravidanza) potrebbe essere necessario valutarne l’asportazione o la gestione in maniera da renderlo meno nocivo dal punto di vista funzionale. Consulti, quindi il suo specialista di fiducia. Cordiali saluti.

Perdite che continuano dopo un aborto spontaneo

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Un'immagine infografica sulle differenza tra perdite da impianto e ciclo mestruale Perdite da impianto: quando avvengono, sintomi, quanto durano e colori

Perdite di sangue in gravidanza, c’è sempre da preoccuparsi?

Quando c’è da preoccuparsi per le perdite in gravidanza?

Sullo stesso argomento

Gravidanza: si è davvero interrotta?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

L'aborto spontaneo si esprime con precisi segnali, tra cui la diminuzione del valore delle beta-hCG. Non è detto invece che dia luogo alla comparsa di dolore.   »

Aborto spontaneo dopo tre gravidanze perfette: è il corpo che ha detto “basta”?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Un'interruzione spontanea della gravidanza è un'eventualità non rara nelle prime settimane di gestazione e quasi sempre si tratta di un evento non destinato a ripetersi.   »

Dopo 3 aborti riuscirò a portare avanti una gravidanza?

Gli Specialisti Rispondono di Professor Augusto Enrico Semprini

Dopo tre aborti è possibile senza dubbio che un'eventuale quarta gravidanza vada a buon fine, a maggior ragione se dagli accertamenti effettuati non è emerso alcun problema.   »

Gravidanza: può iniziare immediatamente dopo un aborto spontaneo?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Gaetano Perrini

Di solito è necessario che trascorra almeno un mese da un aborto spontaneo affinché si creino le condizioni fisiologiche che consentono l'avvio di una nuova gravidanza.   »

Due gravidanze non andate a buon fine: ci sono ancora speranze di avere un bambino?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Quando si verificano eventi avversi come una MEF e, nel primo trimestre, un aborto spontaneo, se si desidera tentare ancora di avere un figlio è opportuno affidarsi a uno specialista che si occupi di patologia della gravidanza.   »

Le domande della settimana

Macchie tra i dentini in un bimbo di 15 mesi: che fare?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

In caso di discromie dello smalto si può attendere per vedere come evolve la situazione: se peggiora è consigliabile una visita ortodontica.   »

Svezzamento: si possono dare le verdure con il pesce?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Chiara Boscaro

Proporre le verdure insieme al pesce è un’ottima abitudine. Le verdure completano il profilo nutrizionale della pappa, in più aiutano ad accettare il sapore del pesce grazie alla loro naturale dolcezza.  »

Mestruazioni in ritardo: cosa può essere?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

Le possibili ragioni di un'irregolarità mestruale sono numerose: per individuare quale tra queste è responsabile di un ritardo serve un controllo ginecologico ed eventualmente i dosaggi ormonali che si effettuano con lo specifico esame del sangue.   »

Piccolissima con coliche ravvicinate: che fare?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Antonella Di Stefano

Non esiste una cura specifica per le coliche dei piccolissimi, che comunque non sono considerate una vera e propria malattia, infatti non è mai stata dimostra in modo scientificamente convincente l'efficacia dei preparati che di solito vengono utilizzati.   »

In spiaggia libera cosa può mangiare una bimba di 11 mesi?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Chiara Boscaro

I cibi da proporre in spiaggia sono numerosi, quindi sotto questo profilo c'è solo l'imbarazzo della scelta. Una grande attenzione va invece posta all'igiene e alla conservazione degli alimenti.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 