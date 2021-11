Perdite chiare in gravidanza: sono normali?

Una domanda di: Federica

Sono a 11+4. Fino a qualche giorno fa assumevo progeffik per via vaginale. Avrò prossima eco lunedì per la traslucenza nucale. Volevo sapere se è normale avere continue perdite trasparenti che rendono umidi gli slip.

Sono perdite normali? Secondo lei è il caso di fare un controllo prima di lunedì?

Grazie.



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora, in gravidanza è normale avere perdite trasparenti e inodori. Potrebbe anche essere un effetto del Progeffik, anche se avendolo sospeso da qualche giorno non è molto probabile. In ogni caso, quando lunedì farà l’ecografia, si vedrà se va tutto bene. Ne approfitti per chiedere al ginecologo se è necessario fare qualche accertamento in più. E non solo: gli esponga tutti i suoi dubbi, le risposte che riceverà “in presenza” le serviranno per limitare l’ansia. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

