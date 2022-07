Perdite “colorate” tra una mestruazione e l’altra durante l’allattamento

Una domanda di: Marina

Sono un po’ preoccupata. Ho partorito a novembre e allatto la mia bimba esclusivamente al seno. A febbraio è tornato il ciclo, regolare ogni mese ma, tra una mestruazione e l’altra noto delle perdite marroncine e rosate miste a muco (circa 10 giorni dopo la fine del ciclo). Cosa può essere? Devo allarmarmi? Grazie.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, mi pare strano che lei allatti ancora esclusivamente al seno la sua bimba: dovrebbe avere ormai quasi otto mesi e a sei mesi la comunità scientifica pediatrica è concorde nel ritenere che si debba iniziare lo svezzamento, ovvero a introdurre i primi alimenti diversi dal latte! Ad ogni modo immagino che il pediatra di base le abbia dato tutte le indicazioni del caso in merito allo svezzamento che probabilmente inizierà a giorni (pur mantenendo qualche poppata al seno). Desidero precisare che nessun cibo è altrettanto nutriente del latte materno (quindi nessun pericolo se la sua bimba mangia solo in parte le sue pappe e poi si attacca a ciucciare) e che svezzamento non significa togliere il latte materno ma inserire gradualmente e con criterio i diversi cibi, a fianco al latte e non in alternativa, dato che anche l’OMS ha suggerito che l’allattamento materno è bene che prosegua (sia pure non in modo esclusivo) fino ai due anni di vita del bambino/a e anche oltre se entrambi lo desiderano. Detto ciò, sono convinta che saprà capire autonomamente quando sia il momento giusto per abbandonare questo momento così bello e coinvolgente, per trovare altre modalità altrettanto ricche di nutrimento della vostra relazione mamma-figlia. Vengo ora alla domanda che mi ha posto. Sono abbastanza convinta che le perdite marroni e/o rosate miste a muco che lei ha notato, siano delle manifestazioni di semplici oscillazioni ormonali. Magari la sua bimba sta dormendo meno la notte e si attacca più spesso? Può essere che stia mettendo dei dentini e che la notte il vostro sonno sia disturbato. Oppure lei è tornata al lavoro e la bimba reclama la mamma quando finalmente siete insieme, ossia di notte. Magari solo il caldo esagerato di questo periodo ha alterato il ritmo sonno-veglia. Insomma, non è strano che lei noti queste perdite leggere. Dato che allatta ma sta comunque mestruando mensilmente, mi immagino che ci sia un super lavoro a livello ormonale per garantire ugualmente l’ovulazione e quindi la mestruazione. Mi permetto quindi di ricordarle che è di sicuro tornata fertile, come e più di prima…a buon intenditor poche parole! Spero di esserle stata di aiuto, resto a disposizione se desidera per ulteriori chiarimenti.

