Perdite da impianto: possono verificarsi 3-4 giorni dopo il rapporto sessuale?

Le perdite da impianto, quando ci sono (e non sempre ci sono), si verificano circa sei-otto giorni dopo il rapporto sessuale che ha determinato il concepimento.

Una domanda di: Cecilia
Avrei un quesito: le perdite da impianto possono verificarsi a 3/4 giorni da un rapporto avvenuto, oltretutto, a brevissima distanza dalla data di inizio delle mestruazioni?
Bruno Mozzanega
Gentile signora,
le perdite da impianto non sempre ci sono né sono necessarie. Quando si verificano (ma non è detto che succeda) accade circa sei-otto giorni dopo il concepimento. Non so se il suo rapporto sia avvenuto nei giorni fertili né se lei lì riconosca: i premestruali non lo sono, dunque è più probabile che si tratti di altro. Cari saluti.

