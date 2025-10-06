Perdite da impianto: possono verificarsi 3-4 giorni dopo il rapporto sessuale?



Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega

Gentile signora,

le perdite da impianto non sempre ci sono né sono necessarie. Quando si verificano (ma non è detto che succeda) accade circa sei-otto giorni dopo il concepimento. Non so se il suo rapporto sia avvenuto nei giorni fertili né se lei lì riconosca: i premestruali non lo sono, dunque è più probabile che si tratti di altro. Cari saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

