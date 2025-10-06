Perdite da impianto: possono verificarsi 3-4 giorni dopo il rapporto sessuale?

Una domanda di: Cecilia
Avrei un quesito: le perdite da impianto possono verificarsi a 3/4 giorni da un rapporto avvenuto, oltretutto, a brevissima distanza dalla data di inizio delle mestruazioni?
Grazie, cordiali saluti.
Bruno Mozzanega
Gentile signora,
le perdite da impianto non sempre ci sono né sono necessarie. Quando si verificano (ma non è detto che succeda) accade circa sei-otto giorni dopo il concepimento. Non so se il suo rapporto sia avvenuto nei giorni fertili né se lei lì riconosca: i premestruali non lo sono, dunque è più probabile che si tratti di altro. Cari saluti.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
