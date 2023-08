Perdite da ovulazione a 13 giorni da un aborto?

Una domanda di: Angela

Buonasera ho avuto un aborto spontaneo il 10 agosto e ora ho un po’ di perdite penso sia ovulazione ma sono un po’ scure è normale?



Cara signora,

escludo che le perdite che descrive siano legate all’ovulazione, in primo luogo perché a 13 giorni da un aborto non è possibile che le ovaie abbiano ripreso in pieno la loro attività, in secondo luogo perché le secrezioni che esprimono l’ovulazione sono simili alla chiara d’uovo: chiarissime, trasparenti, filanti e quindi molto diverse da quelle di cui lei parla. Ritengo che le perdite che si stanno manifestando siano ancora riconducibili all’interruzione della gravidanza. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

