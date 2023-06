Perdite di odore spiacevole a circa un mese da un aborto farmacologico

Una domanda di: Alina

Ho eseguito un aborto farmacologico a 14 settimane di gravidanza perché il bambino non si sviluppava. Questo è accaduto il 1° giugno e fino a oggi ho perdite di sangue di continuo. Non so se è normale avere perdite per tutto questo periodo, oltretutto hanno un cattivo odore.



Francesco De Seta Francesco De Seta Cara signora, credo sia necessario fare un controllo clinico ed ecografico, ovviamente "in presenza" quindi deve recarsi in ospedale. Serve infatti capire di che perdite esattamente si tratta, quale sia la loro origine e valutare l'eventuale presenza di un'infezione. Il cattivo odore delle perdite è infatti un segno che va assolutamente indagato. Con cordialità.