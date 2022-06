Perdite di odore spiacevole: è normale che compaiano?

Una domanda di: Ludovica

Ieri ho avuto un rapporto non protetto e oggi, come ieri subito dopo il rapporto, ho perdite vaginali gelatinose, trasparenti, tendenti al giallognolo e con odore. Desideravo sapere se è normale e a cosa è dovuto.

Grazie mille.





Gentile lettrice,

le secrezioni vaginali fisiologiche, cioè che vengono prodotte a scopo protettivo e lubrificante sono chiare e prive di odore. Nel periodo fertile è presente invece il muco fertile, simile all’albume dell’uovo, che viene prodotto per favorire il compito degli spermatozooi e, quindi, il concepimento. Credo che lei sappia riconoscere sia le une sia l’altro e mi sembra che quelle che descrive siano molto diverse da entrambi. Potrebbero cioè esprimere la presenza di un’infezione ma ovviamente è solo un’ipotesi tutta da verificare, visto che fare diagnosi a distanza non è possibile. Le consiglio quindi di rivolgersi al suo ginecologo per un parere. Con cordialità.

