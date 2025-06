Perdite di sangue a 14 giorni dal cesareo: cosa potrebbe essere?

Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora,

chissà cosa è successo al suo parto e dopo per arrivare addirittura al decesso del suo bambino...non oso immaginare e le vorrei essere solo vicina per farle compagnia in un momento così doloroso e misterioso.

Lei si domanda se queste perdite siano già un capoparto e a mio parere se sono abbondanti come una mestruazione e lei non presenta segni atipici (ad esempio perdite ematiche maleodoranti, febbre o dolori pelvici), potrebbero davvero essere il segnale di una ripresa della fertilità, dal momento che non sta allattando.

In alternativa, potrebbe trattarsi di lochiazioni ma dopo un cesareo mi aspetto che le perdite siano sempre meno corpose e di colore rosato o giallino, non certo rosso vivo come immagino sia il suo caso.

Direi comunque che se queste perdite non hanno carattere emorragico, non è necessario accedere in pronto soccorso ma attendere che si esauriscano nel giro di circa una settimana.

Immagino lei abbia in programma il controllo ginecologico a circa 40 giorni dal parto, dove mettere a tema anche il ritorno della fertilità ed eventualmente l'utilità di effettuare il Pap test.

Nel mentre, cerchi di aiutarsi con la dieta integrandola con alimenti ricchi di ferro quali ad esempio carne, pesce e legumi (non siamo tanto bravi ad assorbire il ferro dai vegetali...come ad esempio gli spinaci, che invece è corretto abbinare alle altre fonti di ferro). Spero che lei sia sostenuta sia fisicamente che psicologicamente in questo momento di ripresa dal cesareo...è vero che dopo aver partorito le donne hanno una marcia in più ma è anche vero che l'unione fa la forza. Spero di averle risposto e di averla rincuorata almeno un poco, se avesse altri dubbi o domande...io ci sono!

Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto