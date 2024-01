Perdite di sangue a 38 giorni dal parto

Una domanda di: Martina

Ho partorito 38 giorni fa, ho avuto perdite per due settimane, nelle ultime settimane non avevo niente solo qualche perdita rosa chiaro, sono due giorni che quando mi pulisco mi esce del sangue vivo sulla carta igienica, l’assorbente è pulito: cosa può essere?





Sara De Carolis Sara De Carolis

Cara Martina,

se stai allattando, credo che le perdite siano ancora dovute al parto.

Se non stai allattando, potrebbero essere l’inizio del capoparto, così come viene definita la prima mestruazione dopo il parto.

Non devi fare nulla di che, solo attendere e vedere l’andamento nei prossimi giorni/mesi. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto