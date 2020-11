Perdite di sangue a distacco amniocoriale risolto

Una domanda di: Francesca

Alla 13 settimana ho avuto un emorragia e mi è stato diagnosticato un distacco amniocoriale. La cura è stata progesterone due

volte al giorno e riposo assoluto. Lo scorso venerdì, a distanza di 3 settimane, il distacco era completamente assorbito quindi il ginecologo mi ha

concesso il ritorno ad una vita normale sebbene io continui per precauzione a stare abbastanza a riposo. Ogni tanto però trovo ancora su carta igienica

delle perdite scure, filamenti marroni, come mi accadeva in precedenza. Per spiegarle il ginecologo ha detto che sono una normale fuori uscita del sangue

vecchio dell’ematoma. Volevo chiedere se è normale che anche a distacco risolto sì possano avere ancora perdite di sangue vecchio o se la cosa deve

mettermi in allarme. Ho avuto qualche traccia sabato e anche questa mattina.

Grazie. Cordiali saluti.



Sara De Carolis Sara De Carolis Gentile Francesca,

le scarse perdite vaginali scure, che lei ravvisa a distanza di 3 settimane dalla diagnosi di disimpianto placentare, sono compatibili con la storia che lei racconta e quindi concordo con quanto le ha già detto il suo curante. Le chiedo se stia facendo qualche tarapia, quali la cardioaspirina, o l’eparina, farmaci che possono provocare di per sé perdite ematiche vaginali e la cui eventuale assunzione spiegherebbe ulteriormente il modesto sanguinamento. Cari auguri per la sua gravidanza.

