Perdite di sangue a due mesi dal parto

ho partorito il 10 giugno, allatto esclusivamente al seno e da ieri ho delle perdite di sangue rosse molto simili a quelle avute giorni dopo il parto. Ho fatto la visita di controllo col mio ginecologo 35 giorni dopo il parto e mi aveva confermato che era tutto a posto. Le perdite post parto si sono fermate più di un mese fa e, poiché allatto, mi sembra strano possa essere già il capoparto. Non ho comunque dolori né tantomeno febbre e le perdite non sono per nulla abbondanti né hanno un cattivo odore. Devo preoccuparmi e fare una nuova visita di controllo? Aggiungo a titolo informativo che, dato che questa gravidanza è stata ottenuta con fecondazione in vitro, io ho preso fino al momento del parto l'Eutirox da 25mg come parte del piano terapeutico (non per problemi alla tiroide). Il mio ginecologo mi ha suggerito di fare delle analisi di controllo a 3 mesi dal parto. Resto in attesa di una Sua risposta. Grazie.

