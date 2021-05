Perdite di sangue a inizio gravidanza

Una domanda di: Carla

Salve,

ho fatto il primo dosaggio delle beta il 29 aprile e sono di 905,70.

Il secondo il 03 maggio e sono di 2995,00.

Il terzo l’8 maggio e sono di 5799,00.

Il terzo l’ho fatto dopo aver avuto perdite di sangue e ora marroni. Mi

hanno diagnosticato minaccia d’aborto e suggerito di ripetere appunto il terzo dosaggio delle beta

per vedere se i numeri crescono. Come mai continuo ad avere perdite? Sto

facendo il Prontogest da 4 giorni.





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

le beta crescono bene.

La perdita ematica rosso vivo si ha quando si verifica un piccolo scollamento delle membrane, che nella stragrande maggioranza dei casi si ricompone nel tempo (aiutato da riposo e progesterone). Poi quel poco di sangue che si è in parte coagulato esce con colore più scuro: significa che la perdita c’è stata e quello è il sangue vecchio della perdita avuta i giorni precedenti. Sicuramente chi le ha prescritto il controllodelle beta le avrà già dato questa spiegazione. Inoltre le avrà sicuramente fatto una ecografia, che lei però non cita. Sicuramente le avrà detto che la deve rivedere a breve per valutare come procede il riassorbimento del piccolo scollamento. Sicuramente le avrà anche detto che solo coi i controlli prescritti (beta ed ecografia di controllo dopo almeno 7 giorni dalla precedente) potrà tirare delle conclusioni attendibili: insomma occorre attendere il passare dei giorni. Deve quindi avere un po’ di pazienza, come sicuramente le ha detto chi la sta seguendo. Il progesterone è un valido farmaco per aiutare la gravidanza nelle sue prime fasi ma non è un emostatico. Con cordialità.

