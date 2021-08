Perdite di sangue a inizio gravidanza

Una domanda di: Chiara

Salve ho scoperto 3 giorni fa di essere incinta ed è la prima gravidanza. Stamattina solo asciugandomi ho avuto delle macchie con muco e sangue marrone. Sono andata a fare una ecografia e mi hanno detto che ancora è molto presto per capire, dopodiché mi sono aumentate le macchie e le perdite sono maggiori ma con sangue vivo associato a leggeri dolori al ventre e ai reni. Lei pensa che sia di sicuro un aborto spontaneo? Ho fatto anche il dosaggio delle beta ed è 69.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Cara signora può succedere nelle primissime settimane di gravidanza di avere perdite di sangue senza che questo segnali automaticamente un aborto. In casi come il suo è opportuno ripetere il dosaggio delle beta-hCG a distanza di sette giorni dal primo, perché il loro eventuale aumento costituisce già un dato rassicurante. Dopodiché bisogna aspettare la sesta-settima settimana per effettuare l’ecografia. Questo ovviamente vale se le perdiite non dovessero aumentare sensibilmente, nel qual caso dovrà recarsi al pronto soccorso. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

