Perdite di sangue a inizio gravidanza: c’è da preoccuparsi?

Salve cara Florinda, ci siamo già sentite nei giorni scorsi…

Le sue beta-hCG sono in aumento e questo è di sicuro un dato positivo che ci fa ben sperare che la gravidanza questa volta stia procedendo a gonfie vele.

Come spiegare allora le perdite ematiche?

Ci sono alcune possibili risposte, in ogni caso ribadisco che, più del dosaggio seriale delle beta-hCG, effettuare un controllo ecografico presso il ginecologo curante è ciò che davvero fa la differenza per aiutarci a discernere se la gravidanza stia procedendo nel migliore dei modi.

Detto questo, esistono delle perdite ematiche ad inizio gravidanza denominate “da impianto” legate appunto all’impianto dell’embrione nell’utero, quindi perfettamente fisiologiche.

Poi si possono avere delle perdite ematiche da carenza ormonale (difetto del corpo luteo), oppure da distacco chorion-deciduale (classificate come minaccia d’aborto, per intenderci), oppure ancora delle perdite ematiche che però non arrivano dal corpo dell’utero ma dal collo (magari un ectropion, detto anche “piaghetta”, oppure una spia di qualche patologia della cervice che il pap test può dirimere).

Questo solo per farle degli esempi…naturalmente noi donne siamo complicate anche in ambito ginecologico!

Come regolarsi?

Di solito si consiglia di stare più a riposo, di astenersi dai rapporti sessuali, di effettuare un controllo in pronto soccorso solo se le perdite diventassero molto abbondanti (a carattere emorragico) oppure in caso il proprio gruppo del sangue fosse negativo.

Nel mentre, mi permetto di consigliarle di essere ottimista: come dice il proverbio “cuor contento, il ciel lo aiuta!”

Anche in gravidanza direi che non guasta, anzi: direi che fa la differenza!

Resto a disposizione se desidera, cordialmente.

