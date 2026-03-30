Perdite di sangue a inizio gravidanza: perché succede?

Una domanda di: Paola Salve, ho avuto l'ovulazione il 4, rapporti non protetti il 3/4/5, il 17 ho delle perdite pensavo fosse ciclo ma ho usato solo proteggi slip tanto erano poche e marroni, ho dedotto fossero perdite da impianto. Venerdì 20 primo test positivo lieve, domenica nuovo test positivo. Lunedì 23 di nuovo perdite, poche ma più suo rosso/rosa. Cosa significa? Grazie.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora,

le perdite ematiche all'inizio della gravidanza ci destabilizzano, questo è poco ma sicuro. Il fatto è che hanno più possibili spiegazioni e solo nel tempo si chiarisce la loro natura precisa. Lei ha giustamente ipotizzato le perdite da impianto e in effetti quella è una spiegazione possibile delle perdite ematiche ad inizio gravidanza. A volte si tratta di una lieve minaccia di aborto, che poi rientra e la gravidanza procede indisturbata per il resto del tempo. Immagino lei ancora non abbia effettuato alcun controllo ecografico e mi sento di consigliarla di programmarne uno privatamente. In questo modo sarà più chiara la situazione della sua gravidanza, in particolare se tutto stia procedendo al meglio oppure per qualche motivo questa magia si sia inceppata, per così dire, sul nascere (sono tante le possibilità che qualcosa vada storto, anche se è meglio non conoscerle tutte!).

Chiaramente, se le perdite da scarse dovessero diventare abbondanti come e più di una mestruazione, sarebbe indicato l'accesso in pronto soccorso per capire meglio come ci si debba comportare nel suo caso specifico. Le ricordo di assumere acido folico (ad esempio Balfolic compresse 400 microgrammi, 1 compressa al giorno) almeno per tutto il primo trimestre di gravidanza. Se possibile, meglio assumerlo lontano da the e latticini. Spero di averle risposto, mi tenga aggiornata se desidera, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto